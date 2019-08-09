Симфонию №7 Шостаковича исполнят в честь 75-летия битвы за Ленинград

09.08.19 09:04

© РИА Новости. Владимир Астапкович

9 августа. Interfax-Russia.ru - В Историческом парке "Россия - моя история" в пятницу отметят годовщину окончания битвы за Ленинград, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

В день 75-летия со дня окончания битвы за Ленинград в северной столице прозвучит знаменитая симфония № 7 Дмитрия Шостаковича - "Симфония всепобеждающего мужества" (Ленинградская). Ее исполнит сводный симфонический оркестр под управлением дирижера Михайловского театра Михаила Татарникова.

Впервые симфония прозвучала в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года, она является одним из символов героизма ленинградцев.

Кроме того, программу памятного мероприятия дополнят видеопрезентации школьных музеев - участников проекта "Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград", мультимедийные экспозиции и мастер-классы по изготовлению памятной гвоздики.

Битва за Ленинград, продолжавшаяся с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года, является самым длительным сражением Великой Отечественной войны. Героическая оборона города стала ярким примером мужества и отваги его защитников.