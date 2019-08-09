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Белого медведя заметили жители Анадыря

Фото со страницы Анатолия Кочнева в соцсети
9 августа. Interfax-Russia.ru - Белый медведь в пятницу был замечен в окружном центре Чукотки - Анадыре.

"Поступило сообщение о том, что в районе пятого причала замечен белый медведь. Информацию передали охотоведам, сотрудники полиции выставили оцепление", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель УМВД Чукотки.

Специалистам удалось отпугнуть хищника, он прыгнул в море и уплыл.

Биологи не исключают, что медведь, привлеченный запахом рыбных отходов, снова может вернуться в город.

"Это годовалая самка-подросток.... К сожалению, эта медведица вернется снова, не сюда, так на другой участок берега. Потому что за месяц рыбалки уже весь берег завален выброшенными горбылями (самцами горбуши), потрохами, да и дохлыми тюленями, которые путаются и захлебываются в сетях", - написал старший научный сотрудник Института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН Анатолий Кочнев на своей странице в Facebook.

Ранее со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы сообщалось, что белые медведи вышли к поселкам на Чукотке на месяц позже обычного из-за обилия льда, первых животных жители стали замечать в конце июля.

Так, жители чукотского поселка Рыркайпий, находящегося на берегу Северного Ледовитого океана, неоднократно встречали белых медведей. Специальный "медвежий патруль", организованный местным населением при поддержке Всемирного фонда дикой природы, вынужден по несколько раз в день отгонять хищников от поселка.

Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную Книгу России. Летом 2018 года ученые сообщили, что в акватории Чукотского моря популяция оценивается примерно в три тысячи особей. Чукотская популяция белого медведя считается самой большой в мире.

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