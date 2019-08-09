Мутко поручил до 1 сентября оценить ущерб от двух наводнений в Иркутской области

09.08.19 09:14

© РИА Новости. МЧС РФ

9 августа. Interfax-Russia.ru - Ущерб от июньского и июльского наводнений в Иркутской области будет определен до начала осени, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

Такое поручение региональным властям дал вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет федеральную правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения.

"До 1 сентября мы должны оценить ущерб (...). Нужно иметь представление по каждому объекту - приблизительные затраты на восстановление или строительство, чтобы вместе с вами, Минфином, Минэкономом эти вопросы посмотреть, определить какую еще финансовую помощь мы должны направить", - цитирует пресс-служба Мутко.

Предварительный список пострадавших объектов был сформирован после первого наводнения. "Вторая волна заставляет его скорректировать", - сказал вице-премьер.

Мутко также поручил до 15 августа разработать и утвердить план обеспечения жильем граждан, которые лишились домов во время наводнения.

Председатель облправительства Руслан Болотов выразил готовность в этот срок предоставить реестр пострадавших от стихии, который уже составляется, и где каждый гражданин указывает, хочет ли он остаться в своем муниципалитете или планирует сменить место жительства. В соответствии с этими данными организуется строительство новых домов.

Кроме того, по данным облправительства, федеральное агентство водных ресурсов подготовило и передало в Минстрой РФ план восстановления русел рек и гидротехнических сооружений на пострадавших территориях.

"Росводресурсами совместно с министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области проведено обследование территории, подвергшейся затоплению, и составлен план первоочередных мер по восстановлению пропускной способности рек и гидротехнических сооружений", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, в четверг началось строительство индивидуальных жилых домов для пострадавших от наводнения в городе Тулун.

По данным МЧС, наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.