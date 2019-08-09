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09.08.19 09:14
Мутко поручил до 1 сентября оценить ущерб от двух наводнений в Иркутской области
Такое поручение региональным властям дал вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет федеральную правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения.
"До 1 сентября мы должны оценить ущерб (...). Нужно иметь представление по каждому объекту - приблизительные затраты на восстановление или строительство, чтобы вместе с вами, Минфином, Минэкономом эти вопросы посмотреть, определить какую еще финансовую помощь мы должны направить", - цитирует пресс-служба Мутко.
Предварительный список пострадавших объектов был сформирован после первого наводнения. "Вторая волна заставляет его скорректировать", - сказал вице-премьер.
Мутко также поручил до 15 августа разработать и утвердить план обеспечения жильем граждан, которые лишились домов во время наводнения.
Председатель облправительства Руслан Болотов выразил готовность в этот срок предоставить реестр пострадавших от стихии, который уже составляется, и где каждый гражданин указывает, хочет ли он остаться в своем муниципалитете или планирует сменить место жительства. В соответствии с этими данными организуется строительство новых домов.
Кроме того, по данным облправительства, федеральное агентство водных ресурсов подготовило и передало в Минстрой РФ план восстановления русел рек и гидротехнических сооружений на пострадавших территориях.
"Росводресурсами совместно с министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области проведено обследование территории, подвергшейся затоплению, и составлен план первоочередных мер по восстановлению пропускной способности рек и гидротехнических сооружений", - уточняется в сообщении.
Как сообщалось, в четверг началось строительство индивидуальных жилых домов для пострадавших от наводнения в городе Тулун.
По данным МЧС, наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.
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