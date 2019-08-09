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09.08.19 09:27
Детское оружие цесаревича Алексея Романова покажут на выставке в Петербурге
На выставке в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи покажут детские офицерские сабли и шпаги, пику и магазинную пехотную винтовку системы Мосина. Также в экспозиции можно будет увидеть кинжал-бебут восточной работы ХIХ века и детское охотничье бескурковое двуствольное ружье бельгийского производства фирмы Франкотта 1910-х гг. Все представленные образцы принадлежали цесаревичу.
Кроме того, выставку дополнят редкими фотографиями из фондов музея.
Цесаревич Алексей родился в семье императора Николая II и императрицы Александры Федоровны 30 июля (12 августа) 1904 г. В день своего рождения он был назначен походным атаманом всех казачьих войск.
Несмотря на младенческий возраст, цесаревич должен был присутствовать на праздниках и парадах подшефных ему частей. С трехлетнего возраста для него начали шить офицерскую военную форму, а также изготавливали оружие, уменьшенное по сравнению с настоящими боевыми образцами.
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