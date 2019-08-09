Детское оружие цесаревича Алексея Романова покажут на выставке в Петербурге

09.08.19 09:27

© РИА Новости. Игорь Руссак

9 августа. Interfax-Russia.ru - Выставка "Оружие цесаревича. К 115-летию со дня рождения наследника престола Алексея Николаевича" откроется в северной столице в пятницу, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

На выставке в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи покажут детские офицерские сабли и шпаги, пику и магазинную пехотную винтовку системы Мосина. Также в экспозиции можно будет увидеть кинжал-бебут восточной работы ХIХ века и детское охотничье бескурковое двуствольное ружье бельгийского производства фирмы Франкотта 1910-х гг. Все представленные образцы принадлежали цесаревичу.

Кроме того, выставку дополнят редкими фотографиями из фондов музея.

Цесаревич Алексей родился в семье императора Николая II и императрицы Александры Федоровны 30 июля (12 августа) 1904 г. В день своего рождения он был назначен походным атаманом всех казачьих войск.

Несмотря на младенческий возраст, цесаревич должен был присутствовать на праздниках и парадах подшефных ему частей. С трехлетнего возраста для него начали шить офицерскую военную форму, а также изготавливали оружие, уменьшенное по сравнению с настоящими боевыми образцами.