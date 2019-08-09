Greenpeace просит посчитать белух в "китовой тюрьме" в присутствии общественности

09.08.19 09:39

Фото "Интерфакса"

9 августа. Interfax-Russia.ru - Greenpeace Россия обратилась с просьбой к Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) провести при участии независимых экспертов подсчет оставшихся в "китовой тюрьме" белух, так как их количество и состояние беспокоит общественность.

"В бухте Средней сейчас находится 81 белуха. Со стороны общественности очень большая обеспокоенность даже их количеством - сколько их, а не продали ли десяток-другой в Китай. Мы пытаемся добиться от ВНИРО, чтобы был произведен новый подсчет белух", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

При этом, как он отметил, желательно, чтобы при подсчете присутствовал представитель общественности, "потому что определенное недоверие существует".

Как сообщалось, в "китовой тюрьме" в Приморье остаются две косатки и 81 белуха. Оставшихся косаток намерены освободить в августе, в этом же месяце планируют начать вывозить белух.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали транспортировать к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня во время "прямой линии" с руководством страны. Этим занимается ВНИРО при помощи компаний, отловивших животных. Первая партия состояла из двух косаток и шести белух. Вторым и третьим этапами вывезли еще по три косатки.