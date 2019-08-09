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Тигры Павлик и Елена успешно охотятся недалеко от места выпуска в Приамурье

© РИА Новости. Фото пресс-службы МРОО "Центр "Тигр"
9 августа. Interfax-Russia.ru - Редкие амурские тигры Павлик и Елена - "выпускники" реабилитационного центра в Приморье - третий месяц остаются в пределах Хинганского заповедника в Амурской области и показывают успехи в охоте на крупную добычу.

"Можно сказать, что Павлик и Елена "освоили" весь спектр копытных животных, обитающих в заповеднике. Недавно Павлик добыл лося. Наличие крупной добычи в рационе тигра говорит о том, что звери неплохо подготовлены для жизни в дикой природе. За охотничьи навыки мы спокойны", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

По его словам, молодые тигры практически на 70% сами "утилизируют" все свои жертвы, мало что оставляя любителям полакомиться чужой добычей. Предполагаемые места охоты, по данным ошейников с GPS-модулем, так называемые кластерные точки, проверяют специалисты Хинганского заповедника.

"Елена после выпуска ни разу не покидала территорию заповедника. Самец в самом начале вышел за пределы на пару километров, а после вернулся и уже два месяца интереса к прогулкам на дальние расстояния не проявляет. У каждого своя траектория, держатся на расстоянии друг от друга", - сообщил "Интерфаксу" заместитель директора Хинганского государственного заповедника по научной работе Вячеслав Кастрикин.

Традиционный рацион хищников - кабан, изюбр, косуля, барсуки. Останки лося сотрудники заповедника обнаружили пару дней назад. Попали в меню тигров и волки. В свое время этих мелких хищников потеснила давно не заявлявшая о себе тигрица Илона, а также самцы Боря и Кузя, которые уже покинули Приамурье.

Первая троица тигров была выпущена в Амурской области традиционным способом - в присутствии человека. Павлик и Елена вышли на свободу "мягким" путем - после переезда из Приморья в Приамурье они несколько дней провели среди дикой природы в вольере, который потом был открыт дистанционно.

"Пока Павлик подтверждает, что при таком способе больше вероятности, что тигры останутся в районе места выпуска. Впервые дистанционно мы выпустили в прошлом году Сайхана и он остался в том районе. Теперь нам важны данные по Павлику, чтобы понять, случайность это или закономерность", - пояснил Арамилев.

На данном этапе специалисты отслеживают маршруты тигров по GPS-ошейникам. К зиме редкие хищники должны уже сформировать свои участки охоты, после чего специалисты установят в местах их обитания фото и видео ловушки.

Как сообщалось, тигрята Павлик и Елена в феврале 2018 года были изъяты из дикой природы вместе с матерью, которая повадилась охотиться на собак из села Алексей-Никольское. Тигрятам на тот момент было 6-7 месяцев.

Тигрица-мать была признана потенциально опасной для человека и по решению Росприроднадзора отправлена в один из зоопарков Красноярского края. Подросшие тигрята 23 мая текущего года были выпущены на свободу в Амурской области в районе речки Мутная (левый приток Амура) недалеко от границы с Еврейской автономной областью.

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