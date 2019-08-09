Станция метро "Улица Народного ополчения" будет построена в 2021 году

09.08.19 09:54

© РИА Новости. Максим Блинов

9 августа. Interfax-Russia.ru - Строительство станции метро "Улица Народного Ополчения" Рублево-Архангельской линии метро с пересадкой на Большое кольцо планируется завершить в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в пятницу.

"Станция "Улица Народного Ополчения" Рублево-Архангельской линии метро с пересадкой на одноименную станцию Большого кольца будет построена до конца 2021 года, одновременно с прилегающим западным участком новой кольцевой. Однако открыта она будет позднее, уже в составе новой радиальной линии", - рассказал Хуснуллин.

Он пояснил, что до конца 2021 года радиальная станция будет готова "в черновом варианте".

Глава стройкомплекса напомнил, что Рублево-Архангельскую линию метро от станции "Шелепиха" через станцию "улица Народного Ополчения" Большой кольцевой линии планируется построить до конца 2027 года.

Длина линии составит около 18,7 км. На ней расположатся 7 станций: "Шелепиха", "Улица Народного Ополчения", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская" (рабочие названия могут быть изменены).

Ранее глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев сообщал, что стартовали работы по строительству трех станций Большой кольцевой линии метро с пересадками на перспективные Бирюлевскую, Рублево-Архангельскую и Коммунарскую ветки.

"При возведении станций Большой кольцевой линии уже сейчас закладываются конструктивные решения для строительства будущих радиальных линий. В проекты станций "Улица Народного Ополчения", "Кленовый Бульвар" и "Улица Новаторов" заложены конструкции пересадочных станций. Сейчас здесь ведутся подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций", - рассказал Бочкарев.

Как сообщалось, управляющей компанией по строительству новых линий и станций метро в столице выступает крупнейший строительно-инжиниринговый холдинг Москвы АО "Мосинжпроект". Кроме того, компания выступает заказчиком работ по возведению дорог, инфраструктурных и знаковых объектов.