Почти 500 км дорог построят в Новой Москве к 2024 году

09.08.19 10:00

© РИА Новости. Илья Питалев

9 августа. Interfax-Russia.ru - К 2024 году на территории "новой" Москвы будет построено и реконструировано порядка 476 км автомобильных дорог, сообщил "Интерфаксу" глава столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в пятницу.

"С момента присоединения к Москве в новых округах построено и реконструировано более 190 км. В настоящее время ведется реконструкция и строительство еще 14 транспортных объектов более чем на 126 км", - рассказал Жидкин.

По его словам, сейчас также разрабатывается еще несколько проектов почти на 160 км.

"Таким образом, к 2024 году в "новой" Москве будет построено и реконструировано порядка 476 км автомобильных дорог", - добавил глава департамента.

Жидкин сообщил, что качество и количество дорог обеспечивает улучшения движения общественного пассажирского транспорта.

"Количество автобусных маршрутов за семь лет увеличилось с 95 до 158. До конца этого года планируется запустить еще 9 маршрутов", - отметил он.

Руководитель департамента подчеркнул, что жители одобряют политику властей по развитию транспортной инфраструктуры в "новой" Москве.

"Так, по данным исследований ВЦИОМ, 70% проживающих в ТиНАО людей позитивно оценивают темпы дорожного строительства на новых территориях", - сказал Жидкин.