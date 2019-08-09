"Уральские авиалинии" планируют открыть рейсы в Токио из Хабаровска и Владивостока

09.08.19 10:10

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

9 августа. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" рассматривает возможность открытия рейсов из Хабаровска и Владивостока в Токио, сообщил генеральный директор и крупнейший акционер компании Сергей Скуратов на презентации поступившего в парк Airbus A320neo в пятницу в Екатеринбурге.

"Эти самолеты (поколения neo - ИФ) обладают уникальными возможностями, они почти семь часов могут "висеть" в воздухе с полной загрузкой. Мы расширяем себе рынок. Сможем летать практически в весь Китай без посадки. Беспосадочные перелеты будут Екатеринбург-Владивосток и Екатеринбург-Хабаровск. Кстати, вероятнее всего, открываем рейсы на Токио из Хабаровска и Владивостока", - отметил Скуратов.

Он добавил, что после получения новых самолетов возможности авиакомпании расширяются и в отношении европейских направлений.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" получили напрямую с конвейера Airbus в Тулузе новый A320neo, который будет эксплуатироваться по соглашению об операционном лизинге с компанией CDB Aviation. В ночь на 8 августа самолет приземлился в екатеринбургском аэропорту "Кольцово".

"Уральские авиалинии" стали первой российской авиакомпанией, в парке которой появился A320neo с двигателями LEAP-1A от CFM International. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что первый рейс A320neo совершит в пятницу в Симферополь.

"Уральские авиалинии" уже эксплуатируют 45 самолетов производства Airbus (двадцать четыре А320, шестнадцать А321 и пять А319). Теперь парк увеличился до 46 единиц. Также сообщалось, до конца года компания намерена приобрести в лизинг четыре воздушных судна Airbus. Их поставки должны были начаться раньше, но, как заявлял "Интерфаксу" гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, задержка была вызвана проблемами с двигателями CFM International (СП французской Snecma и американской GE Aviation).

Также авиакомпания планирует пополнять парк самолетами Boeing и весной 2018 года заключила с американской корпорацией договор на приобретение в лизинг 14 Boeing-737 MAX8.