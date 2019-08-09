Экспертиза картин из коллекции жены экс-министра финансов Подмосковья может занять до трех месяцев

09.08.19 10:18

© РИА Новости. Максим Блинов

9 августа. Interfax-Russia.ru - Около 800 книг, более 100 картин, иконы, оружие и предметы мебели из коллекции бывшей жены экс-министра финансов Московской области Жанны Булах переданы музейно-выставочному комплексу "Новый Иерусалим", сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

"Передача музею "Новый Иерусалим" коллекции бывшего министра финансов Кузнецова и его супруги - важное для Подмосковья событие. Год назад Московским городским судом Жанна Булах была приговорена к 11 годам лишения свободы, а коллекция, арестованная в морских контейнерах в Санкт-Петербурге, - передана в министерство культуры РФ. Благодаря обращению губернатора Московской области к министру культуры РФ (...), мы получили предметы искусства в наши подмосковные музеи", - приводят в сообщении слова зампреда регионального правительства Александра Чупракова.

В общей сложности "Новому Иерусалиму" было передано более 1,3 тыс. предметов искусства, среди них предположительно есть ценные экземпляры - работы всемирно известных художников, посуда, в том числе столовые приборы, фирмы Фаберже.

Подлинность произведений из коллекции должна подтвердить экспертиза, которая продлится от одного до трех месяцев.

"После проведения экспертизы и подтверждения подлинности работы будут приняты в постоянные экспозиции музеев Московской области", - цитируют в пресс-релизе замминистра культуры Подмосковья Викторию Акимову.

Как сообщалось, эти предметы искусства находились в коллекции Булах и были арестованы в Санкт-Петербурге при пересылке в США через Финляндию несколько лет назад.

Впоследствии коллекция находилась на хранении в Государственном музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. В настоящее время министерство культуры РФ приняло решение о передаче ценностей в музей "Новый Иерусалим".

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов обвиняется в хищении более 11 млрд руб. и других преступлениях.

Как полагает следствие, с 2005 года по 2008 год Кузнецов входил в состав организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Московской области и иными соучастниками.

В числе сообщников Кузнецова называют Булах. Она была признана виновной заочно.