Тульская область к 2024г планирует увеличить сбор зерновых до 2 млн тонн

09.08.19 10:20

© РИА Новости. Виталий Тимкив

9 августа. Interfax-Russia.ru - Тульская область к 2024 году планирует за счет увеличения посевных площадей и агротехнологий добиться роста валового сбора зерна до 2 млн тонн, сообщил министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев на заседании облправительства.

"К 2024 году планируется обеспечить стабильное производство зерна в объеме 2 млн тонн ежегодно. Это будет достигаться за счет как повышения урожайности, так и увеличения посевных площадей, раскисления почв, обновления парка сельскохозяйственной техники", - сказал Миляев.

Министр отметил, что за последние три года в сельскохозяйственный оборот в регионе возвращено более 135 тыс. гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Это позволило в 2019 году обеспечить максимальное значение посевных площадей за последние 19 лет.

"В этом году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 884,5 тыс. гектаров, что на 49,6 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Тульская область сохраняет лидирующую позицию в ЦФО по площадям, занятым рапсом, и второе место в России - по площадям, занятым картофелем", - отметил Миляев.

Он также подчеркнул, что развитие отрасли зависит как от наращивания производства действующими предприятиями, так и от реализации новых инвестиционных проектов. В 2016-2019 годах в рамках российских форумов и выставок подписано 39 инвестиционных соглашений в сфере АПК на общую сумму более 105 млрд рублей, напомнил министр.

Кроме того, по его словам, регион продолжает наращивать объемы производства продукции сельского хозяйства и ее экспорт. За пять месяцев с начала нынешнего года экспорт продукции тульского агропромышленного комплекса составил $107,5 млн - 167,2% к аналогичному периоду 2018 года.

Также к 2024 году планируется значительно увеличить объемы производства овощей. Этому будет способствовать строительство современного тепличного комплекса по производству овощей закрытого грунта, а также развитие сельскохозяйственной кооперации.

"В последние пять лет проводится закладка садов интенсивного типа в среднем объеме 400 гектаров в год. Это обеспечит к 2024 году рост объемов производства плодов и ягод на 80%", - подчеркнул Миляев.