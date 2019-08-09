Жители Архангельска скупают йодосодержащие препараты после взрыва на полигоне

09.08.19 10:27

© РИА Новости. Денис Абрамов

9 августа. Interfax-Russia.ru - Спрос на йодосодержащие препараты резко вырос в аптеках Архангельска после сообщений о взрыве на военном полигоне в районе населенного пункта Ненокса.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в аптечных киосках города в пятницу не найти препараты с содержанием йода.

"Вчера скупили все. Сначала йод в таблетках, йодомарин, затем обычный йод и йодистый калий. Ажиотаж начался около 17.00 и до самого закрытия все разобрали. Люди перед кассой обсуждали новости о радиации в Северодвинске, о взрыве у военных", - рассказала фармацевт одной из аптек в столице Поморья.

В другом магазине "Интерфаксу" сообщили, что в пятницу аптека делает срочный заказ йодосодержащих лекарств.

"Вчера все йодосодержащее раскупили, а сегодня с утра за полчаса работы спросили человек десять. Не то, чтобы очереди, но люди выходят из продуктового отдела и по пути заглядывают спросить", - сказала фармацевт в аптеке, расположенной в торговом центре.

Как сообщало в четверг Минобороны РФ, два человека погибли, шесть ранены в результате взрыва реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области. "Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме", - сообщили в военном ведомстве.

Источники сообщили "Интерфаксу", что инцидент произошел в Ненокском административном округе, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России (поселок Сопка). Ненокса - село в 40 км от Северодвинска.

Газета "Ведомости", ссылаясь на источник в оборонной промышленности, сообщила, что взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала, что с 11.50 до 12.20 мск 8 августа было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. Установленная норма аварийного реагирования - от 0,6 микрозивертов".

Позднее губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил "Интерфаксу", что в регионе не зафиксировано превышения уровня радиационного фона после взрыва на военном полигоне. "Замеры параметров окружающей среды подтверждают фоновый режим. Никаких отклонений нет. Это подтверждено всеми службами, всеми системами контроля", - сказал он.