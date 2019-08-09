Число фигурантов "дела 27 июля" достигло 12 человек

09.08.19 10:53

© РИА Новости. Максим Блинов

5 августа. Interfax-Russia.ru - Следствие по "делу 27 июля" задержало еще двух подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Москве, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"В рамках расследуемого уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правоохранительных органов (ст.ст. 212 и 318 УК РФ) задержаны еще двое участников беспорядков 27 июля - Айдар Губайдулин, 1993 года рождения, и Данила Беглец, 1992 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что Губайдулину уже предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).

"Беглец, ранее объявленный в розыск, в настоящее время доставлен в Следственный комитет для проведения следственных действий", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве заявили, что следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Всего среди задержанных числится 12 фигурантов. Детально устанавливается роль каждого из них в противоправных действиях. Продолжаются мероприятия по установлению всех соучастников преступной деятельности", - говорится в сообщении.

О задержании и предъявлении обвинения московскому инженеру Губайдулину ранее в пятницу сообщил "Интерфаксу" адвокат Максим Пашков. По его словам, следствие считает, что Губайдулин принимал активное участие в массовых беспорядках.

В то же время сам молодой человек вину не признает.

В Следственном комитете 30 июля сообщили о возбуждении уголовного дела об организации, участии и призывам к массовым беспорядкам в связи с событиями 27 июля в центре Москвы (ст. 212 УК РФ).

По версии следствия, "группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки".

По данным СКР, "участники несогласованной акции, находясь в центре Москвы, игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце, а также совершили иные противоправные действия".

С делом о массовых беспорядках соединены дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе акции 27 июля (ст. 318 УК РФ).

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались более тысячи человек.