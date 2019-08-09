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09.08.19 10:35
Фотовыставка "Самая красивая страна" открылась в Туле
На выставке представлены 30 фотографий с фотоконкурса, посвященного сохранению дикой природы России. Среди представленных работ запечатлены уникальные места Тульского края.
Заместитель руководителя Тульского областного отделения РГО Лариса Пацукова рассказала, что выставка такого формата под открытым небом проходит впервые.
Выставка приурочена к 174-й годовщине образования Русского географического общества (РГО).
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