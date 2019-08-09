Циклоны осложнят паводковую обстановку в Хабаровском крае

09.08.19 10:37

© РИА Новости. Виталий Аньков

9 августа. Interfax-Russia.ru - Весь августа в Хабаровском крае прогнозируется сложная паводковая обстановка, в том числе из-за возможного воздействия на регион двух циклонов, сообщил начальник Дальневосточного гидрометцентра Вячеслав Паршин.

"Август будет сложным. Плюс прогнозируются два тайфуна со стороны юга Китая и Приморья. Плюс могут наложиться субъективные обстоятельства - это решение китайских властей об увеличении сбросов воды со своих электростанций", - сказал Паршин на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве края.

Как сообщалось, уровень Амура у Хабаровска продолжает расти. По состоянию на 14: 00 местного времени (07:00 мск) 9 августа он составляет 515 см. С 8 августа вода начала заходить на приусадебные участки в низких местах Хабаровска. По информации ГУ МЧС по региону, сейчас подтоплены один двор на улице Вилюйская и три двора на улице Богачева, где проживает девять человек, а также дорога по улице Штормовая.

На островах у Хабаровска вода затопила 913 дач.

По прогнозам гидрологов, пик паводка ожидается 12-14 августа, уровень воды может достигнуть отметки 550-600 см.

Сложная обстановка сейчас отмечается в Хабаровском районе. Там активно растет уровень в реке Уссури. В селе Корсаково-2 вода зашла в четыре жилых дома и на 18 приусадебных участков. По одному участку подтопило в селах Елабуга, Бычиха и Петропавловка. В Охотском и Вяземском районах, где подтопления произошли в начале недели, ситуация нормализовалась.

Всего в Хабаровском крае на 8:00 пятницы было подтоплено четыре жилых дома, 913 дач, четыре придомовых территории, 33 приусадебных участка.