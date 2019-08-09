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09.08.19 12:19

ФСБ провела обыски в управлении по борьбе с коррупцией красноярского главка МВД

© РИА Новости. Георгий Зимарев
9 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники ФСБ провели обыски в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции красноярского краевого главка МВД в рамках уголовного дела о мошенничестве и взятках, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник.

"Обыски проходят в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве и получении взяток в отношении замначальника отдела управления", - сказал собеседник агентства.

Позже в пресс-службе краевой полиции агентству подтвердили информацию об обысках в управлении и сообщили, что они проводятся в связи с уголовным делом, возбужденным три года назад.

"Обыски прошли в управлении в связи с делом, которое было возбуждено в 2016 году. Сотрудник, в отношении которого расследуется дело, давно отстранен от исполнения своих обязанностей", - сказал собеседник агентства.

В краевом управлении ФСБ пока не комментируют данную информацию.

По данным пресс-службы следственного управления СКР по Красноярскому краю, обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении 38-летнего начальника отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главного управления МВД.

"В 2016 году обвиняемый пообещал предпринимателю освободить его предприятие от налоговой проверки, попросив 600 тыс. рублей для якобы передачи их сотрудникам налоговой инспекции. После того, как деньги передали обвиняемому, налоговая проверка не прекратилась, и по ее результатам предпринимателя привлекли к ответственности", - говорится в сообщении СУ СКР.

Полицейскому инкриминируют ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), он арестован на два месяца.

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