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09.08.19 10:51

Московскую консерваторию им.Чайковского отреставрируют за 3,2 млрд рублей

© РИА Новости. Сергей Пятаков
9 августа. Interfax-Russia.ru - Строительные и реставрационные работы учебного корпуса Московской консерватории имени П.И. Чайковского, Рахманиновского зала, а также Многофункционального студенческого комплекса планируется завершить в 2021 году, на работы выделено 3,2 млрд рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление "Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского". Документ подготовлен Минкультуры России и предусматривает выделение более 3,2 млрд рублей на завершение реконструкции 1-го учебного корпуса консерватории, Рахманиновского зала, а также Многофункционального студенческого комплекса. Все работы планируется закончить в 2021 году", - сообщили в ведомстве.

В рамках реконструкции будут полностью отреставрированы фасады зданий, восстановлены интерьеры и паркетные полы, уникальный лепной декор, уточнили в Минкультуры.

В министерстве добавили, что в новом учебном пространстве появятся именные классы в честь великих музыкантов: Сергея Танеева, Давида Ойстраха, Леонида Когана. Также Московская консерватория получит дополнительные площади, где разместятся артистические Малого зала и репетитории. Помимо этого, улучшится звуковая составляющая вспомогательных помещений Рахманиновского зала.

В рамках проекта корпуса объединят переходом, а также завершат работы по благоустройству территории. Также в соответствии с проектом, отреставрированные здания станут доступны для маломобильных групп населения.

Одновременно с этим завершатся работы по Многофункциональному студенческому комплексу. Его общая площадь составит более 32,4 тыс. кв.м.

"В 2021 году консерватория получит комплекс, отвечающий всем современным требованиям, где проживающие студенты смогут не только жить в комфортных условиях, но и репетировать в отдельных репетиториях, заниматься исполнительской деятельностью в Малом и Большом залах общежития, а также заниматься спортом", - отмечает ректор Московской консерватории Александр Соколов, слова которого приводит пресс-служба министерства.

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