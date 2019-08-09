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09.08.19 10:57
Еще один московский пляж закрыли для купания из-за плохой воды
"После получения удовлетворительных результатов исследований, свидетельствующих о возможности безопасного использования водоема, запрет будет незамедлительно снят", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, открытыми для купания в настоящее время в Москве 11 пляжей остаются шесть зон отдыха: "Озеро Мещерское", "Озеро Черное", "Озеро Школьное", Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 и Тропарево.
Зона отдыха "Большой Садовый пруд" по-прежнему закрыта для купания также из-за плохих показателей проб воды. Еще три пляжа - "Озеро Белое", "Большой городской пруд", "Пляжный комплекс Бич Клаб" - закрыты на реконструкцию.
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