Еще один московский пляж закрыли для купания из-за плохой воды

09.08.19 10:57

© РИА Новости. Виталий Белоусов

9 августа. Interfax-Russia.ru - В связи с выявленными несоответствиями качества воды зона отдыха пляж "Левобережный" временно закрыта для купания, сообщили "Интерфаксу" в столичном управлении Роспотребнадзора в пятницу.

"После получения удовлетворительных результатов исследований, свидетельствующих о возможности безопасного использования водоема, запрет будет незамедлительно снят", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, открытыми для купания в настоящее время в Москве 11 пляжей остаются шесть зон отдыха: "Озеро Мещерское", "Озеро Черное", "Озеро Школьное", Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 и Тропарево.

Зона отдыха "Большой Садовый пруд" по-прежнему закрыта для купания также из-за плохих показателей проб воды. Еще три пляжа - "Озеро Белое", "Большой городской пруд", "Пляжный комплекс Бич Клаб" - закрыты на реконструкцию.