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09.08.19 11:08
На сайте ОИ-2020 в Токио Южные Курилы изображены как часть Японии
На карте маршрута олимпийского огня острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи включены в состав префектуры Хоккайдо.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".
Совместная декларация СССР и Японии от 19 октября 1956 года прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические и консульские отношения между двумя странами. В соответствии с этим документом Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, который до сих пор не подписан.
19 января 1960 года был подписан Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. 27 января 1960 года СССР заявил, что поскольку данное соглашение направлено против СССР и КНР, советское правительство отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведёт к расширению территории, используемой американскими войсками.
"Ввиду этого Советское правительство считает необходимым заявить, что только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии как это было предусмотрено Совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года", - говорилось в памятной записке правительства СССР правительству Японии от 27 января 1960 года.
В свою очередь в памятной записке правительства Японии правительству СССР от 5 февраля 1960 года говорилось: " Правительство Японии не может одобрить позицию Советского Союза, выдвинувшего новые условия осуществления положений Совместной декларации по территориальному вопросу и пытающегося тем самым изменить содержание декларации. Наша страна будет неотступно добиваться возвращения нам не только островов Хабомаи и о-ва Шикотан, но также и других исконных японских территорий".
В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.
Лидеры России и Японии поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. Первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора состоялся в Москве 14 января.
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