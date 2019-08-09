Девочка из Ингушетии чувствует себя нормально после ампутации правой руки

09.08.19 11:18

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

9 августа. Interfax-Russia.ru - Травмированная девочка из Ингушетии после ампутации правой руки ведёт себя активно, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Это - небо и земля, какой я впервые ее увидела в реанимации и какая она сейчас. Айша - весёлая, активная, не заметно никакой тревоги, мы с ней долго играли. Единственное, что меня удивило - это ее интерес к машинкам. Я принесла ей куклу, но она осталась к ней равнодушна. Все ее внимание занимали машинки, мы устраивали соревнования", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба в пятницу.

Кузнецова обсудила с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем план лечения девочки, и, по словам омбудсмена, "сейчас прикладываются все силы, чтобы у девочки все было хорошо, оказывают поддержку врачи, представители региона".

"Уполномоченный по правам ребёнка в республике Ингушетия оформила на себя временную опеку. Мы сейчас ищем того, кто бы в дальнейшем взял заботы о малышке, но до окончания следственных действий эти решения быть приняты не могут. Сейчас девочка окружена заботой, любовью, вниманием, и очень хочется, чтобы так было всегда", - сказала Кузнецова.

Как сообщалось, в среду, 7 августа девочке было ампутировано предплечье правой руки. Рошаль надеется, что после проведенного лечения ей удастся установить протез.

4 июля в детскую клиническую больницу Ингушетии привезли 7-летнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной рук. Ребенка перевезли на лечение в Москву.

По подозрению в совершении преступления была арестована ее родственница Макка Ганиева, которая приходится ребенку тетей по линии отца. Девочку передали в эту семью без оформления документов об опеке.

Следствие выяснило, что с ноября 2018 по 3 июля 2019 года женщина систематически била ребенка ремнем и отрезком шланга по голове и телу. Ганиевой предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью девочки.