Краснодарский край в 2019г планирует собрать не менее 200 тыс. т винограда

09.08.19 11:25

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

9 августа. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край приступил к уборке винограда и планирует собрать не менее 200 тыс. тонн, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев журналистам в пятницу в Краснодаре.

"В Краснодарском крае стартовала уборка винограда. Сейчас средняя урожайность достигает 95 центнеров с гектара. Это - самый высокий показатель в России. Всего в текущем году планируем собрать не менее 200 тыс. тонн янтарной ягоды и подтвердить звание ведущего региона страны по развитию отрасли", - сказал губернатор.

По его словам, сегодня аграриям выгодно заниматься виноградарством - край компенсирует до 40% затрат на закладку и уходные работы за молодыми виноградниками.

"В этом году общая сумма субсидий превысит 700 млн рублей. Такая господдержка, безусловно, влияет на увеличение виноградных насаждений - в этом году площадь уборки составит более 21 тыс. гектаров", - отметил глава края.

Кроме того, по словам Кондратьева, сегодня на новый уровень выходит и отрасль виноделия, увеличиваются экспортные поставки. Так, в пером полугодии производство винодельческой продукции в регионе выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,5 млн декалитров.

Ранее сообщалось, что доля региона в общероссийском объеме собранного винограда приближается к 45%. В прошлом году его валовой сбор в крае превысил 209 тыс. тонн, средняя урожайность составила 100 ц/га. В 2018 году в регионе было заложено 2,1 тыс. гектаров.