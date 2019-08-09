Екатеринбурженка отсудила у ФССП почти 130 тыс. руб. за сорванный отпуск

09.08.19 11:32

© РИА Новости. Владимир Федоренко

9 августа. Interfax-Russia.ru - Суд обязал судебных приставов возместить жительнице Екатеринбурга 129,5 тысяч рублей за несостоявшуюся из-за запрета на выезд из страны поездку в Сингапур, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Как говорится в сообщении, покинуть страну женщина не смогла из-за долга по транспортному налогу в размере 38,5 тысяч рублей, ее "развернули" в зоне таможенного контроля в аэропорту "Домодедово".

Вернувшись в Екатеринбург, она подала иск в суд для возмещения стоимости билетов - 72,1 тыс. рублей, оформления визы - 10,7 тыс. рублей и проживания в отеле - 66,1 тыс. рублей.

Суд посчитал, что судебные приставы ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности, заранее не сообщив екатеринбурженке об имеющейся задолженности. Информация об этом содержалась на сайте ФССП России, но девушка ни разу не получала постановления.

"Истцу же не были направлены ни постановление о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, ни постановление о временном ограничении на выезд", - говорится в сообщении.

Исковые требования екатеринбурженки были удовлетворены частично.