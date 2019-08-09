Полное сопровождение: "Сухой" модернизирует устаревшие Су-34
  
Борьба с огнем: на тушение лесных пожаров в Сибири и Якутии направят 6 млрд руб.
   
Пожаловались в ФАС: "Лаборатория Касперского" выступила против монополии Apple
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
09.08.19 11:32

Екатеринбурженка отсудила у ФССП почти 130 тыс. руб. за сорванный отпуск

© РИА Новости. Владимир Федоренко
9 августа. Interfax-Russia.ru - Суд обязал судебных приставов возместить жительнице Екатеринбурга 129,5 тысяч рублей за несостоявшуюся из-за запрета на выезд из страны поездку в Сингапур, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Как говорится в сообщении, покинуть страну женщина не смогла из-за долга по транспортному налогу в размере 38,5 тысяч рублей, ее "развернули" в зоне таможенного контроля в аэропорту "Домодедово".

Вернувшись в Екатеринбург, она подала иск в суд для возмещения стоимости билетов - 72,1 тыс. рублей, оформления визы - 10,7 тыс. рублей и проживания в отеле - 66,1 тыс. рублей.

Суд посчитал, что судебные приставы ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности, заранее не сообщив екатеринбурженке об имеющейся задолженности. Информация об этом содержалась на сайте ФССП России, но девушка ни разу не получала постановления.

"Истцу же не были направлены ни постановление о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, ни постановление о временном ограничении на выезд", - говорится в сообщении.

Исковые требования екатеринбурженки были удовлетворены частично.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  09.08.19 12:18
Прокуратура напомнила авиапассажирам об их правах при задержке или отмене рейса
.
  09.08.19 12:10
МИД РФ расценивает информацию в Твиттере посольства США как вмешательство во внутренние дела России
.
  09.08.19 10:57
Еще один московский пляж закрыли для купания из-за плохой воды
.
  09.08.19 10:53
Число фигурантов "дела 27 июля" достигло 12 человек
.
  09.08.19 10:51
Московскую консерваторию им.Чайковского отреставрируют за 3,2 млрд рублей
.
  09.08.19 10:00
Почти 500 км дорог построят в Новой Москве к 2024 году
.
  09.08.19 09:54
Станция метро "Улица Народного ополчения" будет построена в 2021 году
.
  09.08.19 09:29
Штормовое предупреждение продолжит действовать в пятницу на юге Москвы
.
  08.08.19 15:58
Защита замглавы ФСИН Коршунова намерена дойти до ЕСПЧ, чтобы доказать его невиновность
.
  08.08.19 15:14
Столичные метростроевцы завершили проходку сразу двух тоннелей БКЛ


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket