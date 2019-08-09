|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
09.08.19 11:32
Екатеринбурженка отсудила у ФССП почти 130 тыс. руб. за сорванный отпуск
Как говорится в сообщении, покинуть страну женщина не смогла из-за долга по транспортному налогу в размере 38,5 тысяч рублей, ее "развернули" в зоне таможенного контроля в аэропорту "Домодедово".
Вернувшись в Екатеринбург, она подала иск в суд для возмещения стоимости билетов - 72,1 тыс. рублей, оформления визы - 10,7 тыс. рублей и проживания в отеле - 66,1 тыс. рублей.
Суд посчитал, что судебные приставы ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности, заранее не сообщив екатеринбурженке об имеющейся задолженности. Информация об этом содержалась на сайте ФССП России, но девушка ни разу не получала постановления.
"Истцу же не были направлены ни постановление о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, ни постановление о временном ограничении на выезд", - говорится в сообщении.
Исковые требования екатеринбурженки были удовлетворены частично.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket