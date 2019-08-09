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09.08.19 11:38

Российские летчики впервые задействуют авиакомплекс "Кинжал" на АрМИ-2019

© РИА Новости. Министерство обороны РФ
9 августа. Interfax-Russia.ru - Воздушно-космические силы (ВКС) России на конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр задействуют авиакомплекс "Кинжал", сообщили журналистам в пятницу в пресс-центре игр.

"В ходе розыгрыша тактического эпизода Авиамикс, который пройдет 10 августа на полигоне Дубровичи в рамках международного конкурса "Авиадартс-2019", впервые будет задействован авиационный комплекс "Кинжал". Самолеты МиГ-31К во взаимодействии с истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ обеспечат прикрытие действий штурмовой авиации уничтожении батареи зенитных ракетных комплексов условного противника", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что в тактических эпизодах на "Авиамиксе" впервые самолеты Су-57 обеспечат истребительное прикрытие бомбометания экипажей Ту-22м3 и Су-34.

Также в полетах будут задействованы истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, вертолеты Ми-28Н, Ка-52 и многие другие типы авиационной техники, стоящей на вооружении ВКС РФ. Всего в тактическом эпизоде Авиамикс будут участвовать более 50 экипажей оперативно-тактической, армейской, дальней и военно-транспортной авиации, включая пилотажные группы "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России", "Беркуты".

Во время Авиамикса будут продемонстрированы воздушные дуэли истребителей Су-35С, массированные бомбовые удары самолетов Ту-22М3 и Су-34, ракетные удары штурмовиками Су-25СМ3 с различных видов маневра, высадка тактического десанта с транспортно-боевых вертолетов под прикрытием ударных Ми-28Н и Ка-52, пуски управляемых ракет звеном "Ночных охотников" Ми-28Н и многое другое.

В конкурсе "Авиадартс" в этом году участвуют команды Китая, Белоруссии, Казахстана и России.

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