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09.08.19 11:44

В Ульяновской области задержаны мошенники, инсценировавшие ДТП ради страховки

© РИА Новости. Нина Зотина
9 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции пресекли в Ульяновской области деятельность организованной группы, участники которой занимались мошенничеством в сфере автострахования, сообщается на сайте МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Подельники приобретали в автосалонах дорогостоящие иномарки и оформляли на них полисы обязательного страхования автогражданской ответственности. Затем на нескольких подконтрольных станциях технического обслуживания они устанавливали на приобретенные автомашины кузовные детали с повреждениями, характерными для ДТП.

"В дальнейшем на территории Ульяновской области и города Москвы в безлюдных местах подозреваемые инсценировали аварии, после чего обращались в ГИБДД для оформления ДТП и направляли в страховые компании необходимые документы для получения причитающихся выплат. Размер присвоенных сумм составлял от 100 до 400 тысяч рублей", - сообщили Волк.

По данному факту следственная часть СУ УМВД России по Ульяновской области возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (Мошенничество). Предполагаемый лидер группы и пятеро активных участников задержаны.

В ходе обысков у подельников изъяты банковские карты, документы на транспортные средства, мобильные телефоны и автомобильные запчасти. Обнаружены три машины, предположительно, использовавшиеся в инсценировках ДТП.

Полиция полагает, что задержанные могут быть причастны к совершению более чем 25 аналогичных преступлений, а сумма ущерба превышает 2 млн рублей.

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