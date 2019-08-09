Власти Алтайского края оценивают потери урожая от засухи

09.08.19 11:49

© РИА Новости. Андрей Архипов

9 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Алтайского края изучают ситуацию в степной части региона, где из-за засухи возможно введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил зампред правительства края Александр Лукьянов журналистам в пятницу.

"Поручение губернатора по 15 степным районам получено, ситуация (с гибелью посевов - ИФ) изучается", - сказал Лукьянов.

Власти степных районов на данный момент собирают данные о пострадавших от засухи площадях.

При этом зампред правительства региона считает, что федеральную помощь на компенсацию ущерба в рамках ЧС в этом году получить "будет достаточно сложно из-за того, что в регионах Сибири и Дальнего Востока происходят масштабные паводки и пожары".

"Нужно посчитать убыток. Если он составит более 485 млн рублей, тогда это - региональный уровень ЧС. Затем регион заявляет в Минсельхоз ущерб и отрабатывает вопрос по хотя бы частичной его компенсации", - уточнил Лукьянов.

При этом, по его словам, если ущерб будет менее 485 млн рублей, "тогда возможен режим ЧС только районного уровня, и аграрии не получат возмещение ущерба".