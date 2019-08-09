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09.08.19 11:49
Власти Алтайского края оценивают потери урожая от засухи
"Поручение губернатора по 15 степным районам получено, ситуация (с гибелью посевов - ИФ) изучается", - сказал Лукьянов.
Власти степных районов на данный момент собирают данные о пострадавших от засухи площадях.
При этом зампред правительства региона считает, что федеральную помощь на компенсацию ущерба в рамках ЧС в этом году получить "будет достаточно сложно из-за того, что в регионах Сибири и Дальнего Востока происходят масштабные паводки и пожары".
"Нужно посчитать убыток. Если он составит более 485 млн рублей, тогда это - региональный уровень ЧС. Затем регион заявляет в Минсельхоз ущерб и отрабатывает вопрос по хотя бы частичной его компенсации", - уточнил Лукьянов.
При этом, по его словам, если ущерб будет менее 485 млн рублей, "тогда возможен режим ЧС только районного уровня, и аграрии не получат возмещение ущерба".
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