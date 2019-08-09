Штурмовая авиация ЮВО отработает нанесение ударов по полигонам в Крыму

09.08.19 11:56

© РИА Новости. Виталий Тимкив

9 августа. Interfax-Russia.ru - Экипажи штурмовиков Су-25СМ Южного военного округа провели перебазирование авиационной техники из Ставропольского края в Астраханскую область для участия в самом масштабном двустороннем учении с группировками авиации и ПВО, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"15 экипажей штурмовиков вывели авиацию из-под удара с аэродромов на Кубани, в Крыму и Ростовской области с перебазированием на оперативные аэродромы в Астраханской области", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на втором этапе будет отработано отражение ракетного авиационного удара и нанесение огневого удара в районах четырех авиационных полигонов: в Крыму, на Кубани и Ставрополье, двух полигонов Капустин Яр и Ашулук, двух полигонов в акватории Черного и Каспийского морей.

Ранее сообщалось, что в масштабных десятидневных учениях задействовано более 100 самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации. На выполнение боевых стрельб будет использовано свыше 300 зенитных управляемых ракет, около 3 тыс. выстрелов зенитной артиллерии и около 100 авиационных ракет и бомб.

Плановое двустороннее учение завершится 16 августа. В мероприятии принимают участие личный состав объединений и соединений ЮВО, дислоцированных на территории от Крыма до Каспийского моря и от Абхазии до Астраханской области