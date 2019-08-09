Новые площадки для отдыха и детский центр появятся в Центральном парке Тулы

09.08.19 12:03

Фото с сайта правительства Тульской области

9 августа. Interfax-Russia.ru - Программа благоустройства Центрального парка культуры и отдыха в Туле будет продолжена, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"В этом году планируется организовать новое пространство для отдыха, которое будет органично вписано в природный ландшафт и позволит сделать пешеходные маршруты парка более удобными. Главную аллею украсят стилизованные арки с подсветкой, а на фонтанной площади будут установлены столбики для зарядки мобильных устройств", - говорится в сообщении.

Также в парке появится детский развивающий центр. Все работы планируется провести до конца года.

По поручению губернатора региона Алексея Дюмина ранее была благоустроена площадка возле Тульского областного экзотариума. На площадке размещены новые арт-объекты и малые архитектурные формы, проведены ландшафтные работы.

Запланировано и оформление фасада экзотариума. Здесь появятся дополнительные архитектурные элементы, будет установлен светодиодный экран. Работы должны быть завершены к середине декабря.

"У туляков по-прежнему пользуется популярностью проект "Лето в парках". Поскольку 2019 год объявлен Годом театра, в этом сезоне проект преобразован в театральный сезон. В июне-июле в тульских парках было организовано более 1 тыс. мероприятий, в том числе и театральных, в которых поучаствовали более 53 тыс. человек", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, Центральному парку в Туле присвоен статус особо охраняемой природной территории региона. Центральный (Белоусовский) парк культуры и отдыха в Туле входит в десятку крупнейших парков Европы, основан в 90-е годы XIX века. В настоящее время территория парка занимает 143 гектара, из них 97 га занимает лесной массив, 11 га - каскад трех прудов и 35 га - рекреационная зона. Также в областном центре расположены Комсомольский, Пролетарский, Баташевский, Рогожинский парки и Кремлевский сквер.