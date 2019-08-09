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09.08.19 12:10
МИД РФ расценивает информацию в Твиттере посольства США как вмешательство во внутренние дела России
"9 августа в МИД был вызван советник-посланник Посольства США в Москве Т.Ричардсон. Ему было сделано представление в связи с публикацией на официальном аккаунте Управления по консульским вопросам Государственного департамента в социальной сети "Твиттер" и на сайте дипмиссии информации, касающейся несанкционированной акции в Москве 3 августа", - говорится в сообщении.
В нем отмечено, что Москва расценивает "размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что посольство США в Москве вмешивается во внутрироссийские дела при информировании о проходящих в стране митингах.
"Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве, и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела, в российскую внутреннюю политику, тем более, руководство США неоднократно просило Россию воздержаться от вмешательства в свои внутренние дела. Мне кажется, здесь должен быть какой-то паритет, какое-то взаимоуважительное отношение", - сказала Захарова.
Она отметила, что посольство США в Москве заранее опубликовало маршрут несанкционированной акции, которая предстояла в Москве 3 августа.
"Мало того, попунктно, просто поминутно был указан этот маршрут: во сколько он начнется, во сколько он закончится и так далее. И только внизу, последней строчкой было написано, что ожидается большое количество сил правопорядка, и просьба избежать этого маршрута. Но как мы понимаем, 90% этой информации как раз-таки призывало людей подключиться к этому мероприятию", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Захарова подчеркнула, что и до состоявшихся в субботу акций посольство США было "активнейшим образом вовлечено во всю эту деятельность, как в закрытом формате, так и в открытом".
Сотрудники полиции и Росгвардии 3 августа пресекли несогласованное с властями города массовое мероприятие в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Акция в виде схода и шествия по Бульварному кольцу началась в 14:00. Примерно через полчаса начались задержания наиболее активных участников. К 18:00 полиция сообщила о задержании 600 человек.
Посольство США в Москве накануне акции на своем сайте опубликовало сообщение, в котором призвало американцев избегать мест проведения несанкционированных массовых мероприятий в субботу.
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