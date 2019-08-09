Министр ЖКХ Якутии отстранен от работы на 7 месяцев по решению суда

09.08.19 12:13

© РИА Новости. Антон Денисов

9 августа. Interfax-Russia.ru - Якутский городской суд дисквалифицировал министра ЖКХ Якутии Дмитрия Садовникова сроком на семь месяцев из-за недостаточного контроля за регоператором по вывозу ТКО (твердых коммунальных отходов), сообщила пресс-служба регионального министерства.

"Суд признал меры по контролю за исполнением регоператором своих обязанностей, возложенные на Министерство ЖКХ и энергетики республики, недостаточными. Министром подана апелляция на обжалование вынесенного решения в связи с отсутствием состава административного правонарушения", - говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе отметили, что дисквалификация по данному правонарушению применяется в отношении лиц, замещающих должности государственной гражданской службы субъекта РФ. Однако, должность министра Якутии к этой категории не относится, а является государственной должностью Якутии.

"Министерством ведется постоянный контроль за деятельностью региональных операторов по обращению с ТКО в рамках установленных полномочий. Это и дежурства в период праздничных дней, объезды санитарных точек с привлечением контрольных и надзорных органов, постоянный мониторинг деятельности. Кроме того, решаются вопросы по строительству полигона и мусоросортировочной станции", - уточнили в пресс-службе.

По информации министерства, Дмитрий Садовников находится в рабочей командировке в Булунском районе и личный комментарий сможет дать по приезду в Якутск.

Дело было возбуждено 27 июня постановлением природоохранного прокурора республики.

Ранее сообщалось, что с 2018 года отмечалась неудовлетворительная работа "Якутскэкосети" по исполнению своих обязательств, в частности некачественного вывоза мусора и отсутствия работ по строительству мусорного полигона.

На регоператора уже был наложен административный штраф в размере 500 тыс. рублей за невывоз мусора.

В конце июля был уволен директор МУП "Жилкомсервис" (владеет 49% долей регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) ООО "Якутскэкосети") за недобросовестную работу.

ООО "Якутскэкосети" является региональным оператором по обращению с ТКО Центральной зоны Якутии, в которую входят Якутск, городской округ Жатай, Горный, Намский и Хангаласский районы.