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Прокуратура напомнила авиапассажирам об их правах при задержке или отмене рейса

© РИА Новости. Илья Питалев
9 августа. Interfax-Russia.ru - Транспортная прокуратура разъяснила пассажирам их права в случае задержки или отмены авиарейсов и пообещала принять меры реагирования в случае необходимости.

"Как бы ни складывалась ситуация, советуем пассажиру обязательно внести в своей билет специальную отметку о задержке или отмене рейса. В случае, если предусмотренные услуги не предоставлены, а пассажиром понесены соответствующие расходы, они могут быть взысканы с авиаперевозчика в претензионном или судебном порядке", - заявили "Интерфаксу" в пятницу в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

Там отметили, что если "рейс по вине авиакомпании и вовсе был отменен, пассажир вправе вернуть полную стоимость авиабилета и взыскать денежную компенсацию".

"Кроме того, пассажиру следует обратиться с жалобой в органы транспортной прокуратуры, которой по результатам проверки будет дана оценка действиям перевозчика и, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования как в отношении авиакомпании, так и в отношении должностных лиц, виновных в нарушении прав пассажиров", - пояснили в ММТП.

В случае задержки или отмены рейса, изменения маршрута воздушной перевозки, уточнили в ведомстве, авиакомпания обязана предоставить всем пассажирам следующие услуги: при задержке рейса на время от 30 минут до двух часов предоставляется бесплатное хранение багажа, а также обеспечивается бесплатное пребывание женщин с детьми в специально оборудованной комнате.

При задержке рейса от двух до четырех часов должна быть предоставлена возможность пассажирам совершить два звонка в любую точку мира либо отправить два сообщения по электронной почте. Также гарантируется бесплатная раздача прохладных или горячих напитков.

Задержка рейса от 4 до 6 часов предусматривает бесплатное питание с интервалом 6-8 часов.

Если задержали рейс более чем на 6 часов, то авиакомпания должна предоставить пассажирам место для ночлега. Естественно, это не может быть зал ожидания. Компания обязана оплатить гостиницу и все транспортные расходы.

В ММТП подчеркнули при этом, что "не во всех случаях отмена или задержка рейса сопряжена с нарушением закона - зачастую это происходит с целью обеспечения безопасной перевозки пассажиров".

Так, пояснили в прокуратуре, "в действиях перевозчика отсутствует вина, если причиной отмены стали: метеоусловия, природные катаклизмы, военные действия, ввод в стране военного положения, наложение запретов и ограничений на грузоперевозки по определенным маршрутам, забастовка сотрудников авиапредприятия, решение государственного органа об отмене рейса".

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