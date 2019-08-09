|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
09.08.19 12:18
Прокуратура напомнила авиапассажирам об их правах при задержке или отмене рейса
"Как бы ни складывалась ситуация, советуем пассажиру обязательно внести в своей билет специальную отметку о задержке или отмене рейса. В случае, если предусмотренные услуги не предоставлены, а пассажиром понесены соответствующие расходы, они могут быть взысканы с авиаперевозчика в претензионном или судебном порядке", - заявили "Интерфаксу" в пятницу в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).
Там отметили, что если "рейс по вине авиакомпании и вовсе был отменен, пассажир вправе вернуть полную стоимость авиабилета и взыскать денежную компенсацию".
"Кроме того, пассажиру следует обратиться с жалобой в органы транспортной прокуратуры, которой по результатам проверки будет дана оценка действиям перевозчика и, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования как в отношении авиакомпании, так и в отношении должностных лиц, виновных в нарушении прав пассажиров", - пояснили в ММТП.
В случае задержки или отмены рейса, изменения маршрута воздушной перевозки, уточнили в ведомстве, авиакомпания обязана предоставить всем пассажирам следующие услуги: при задержке рейса на время от 30 минут до двух часов предоставляется бесплатное хранение багажа, а также обеспечивается бесплатное пребывание женщин с детьми в специально оборудованной комнате.
При задержке рейса от двух до четырех часов должна быть предоставлена возможность пассажирам совершить два звонка в любую точку мира либо отправить два сообщения по электронной почте. Также гарантируется бесплатная раздача прохладных или горячих напитков.
Задержка рейса от 4 до 6 часов предусматривает бесплатное питание с интервалом 6-8 часов.
Если задержали рейс более чем на 6 часов, то авиакомпания должна предоставить пассажирам место для ночлега. Естественно, это не может быть зал ожидания. Компания обязана оплатить гостиницу и все транспортные расходы.
В ММТП подчеркнули при этом, что "не во всех случаях отмена или задержка рейса сопряжена с нарушением закона - зачастую это происходит с целью обеспечения безопасной перевозки пассажиров".
Так, пояснили в прокуратуре, "в действиях перевозчика отсутствует вина, если причиной отмены стали: метеоусловия, природные катаклизмы, военные действия, ввод в стране военного положения, наложение запретов и ограничений на грузоперевозки по определенным маршрутам, забастовка сотрудников авиапредприятия, решение государственного органа об отмене рейса".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket