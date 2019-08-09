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09.08.19 12:31
Четыре самолета не смогли сесть в Уфе из-за тумана, ушли в соседние аэропорты
"Воздушные суда были направлены на запасные аэродромы Екатеринбург и Казань", - сообщила пресс-служба уфимского аэропорта.
Совершить посадку в Уфе не смогли самолеты авиакомпаний Nordwind, Nordavia, "Аэрофлот" и Turkish Airlines, говорится в сообщении. Кроме того, из-за ограниченной видимости на 1 час 35 минут задержан вылет в Ноябрьск авиакомпании "Ямал".
Остальные рейсы выполняются по расписанию, аэропорт работает в штатном режиме.
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