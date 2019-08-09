Госдума рассмотрит идею определения единого места для митингов в городах

09.08.19 12:40

© РИА Новости. Евгений Одиноков

9 августа. Interfax-Russia.ru - Фракция "Единая Россия" предлагает определить единое место для проведения массовых акций в городах, в Москве это мог бы быть проспект Сахарова, заявил глава фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"У нас есть предложение рассмотреть вопрос проведения массовых митингов, которые должны быть санкционированы в каком-то одном месте. В той же Москве это может быть проспект Сахаров", - сказал Неверов журналистам в пятницу.

По его словам, должно быть некое единое место, куда могли бы выходить не только те граждане, "которые сегодня выходят на улицу", но и представители других партий, объединений общественных организаций.

"Это должно быть единое место, возможно, проспект Сахарова, куда все могут приходить, а не выбирать себе маршрут, кому какой нравится", - отметил Неверов.

По его мнению, такая норма может быть прописана в нормативных законодательных актах регионов.

"Но в качестве рамочного закона это может быть прописано и на федеральном уровне, что в каждом субъекте определяется место проведения публичных акций, мероприятий, которые будут проходить в соответствии с нашим законодательством о проведении митингов и демонстраций", - сказал глава фракции.

По его словам, фракции в Госдуме планируют обсудить предложения на этот счёт в связи с тем, что, по мнению депутатов, имеет место вмешательство других государств в дела России, в том числе в избирательный процесс.

Он сообщил, что депутаты-единороссы поддерживают предложение коллег из других фракций о проведении в ближайшее время заседания Совета Думы на тему иностранного вмешательства.

Накануне первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова предложила внести в законодательство определение мест проведения массовых акций и четко обозначить все эти места.

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов поддержал идею об определении мест для проведения митингов в центре Москвы, "забронировать" которые смогут все политические силы.

"Считаю, идея хорошая, ее нужно обсуждать, главное - руководствоваться принципом - никаких двойных стандартов, чтобы разные политические силы могли проводить там митинги", - сказал Федотов "Интерфаксу". Он подчеркнул, что "необязательно иметь одно такое место, их должно быть несколько, причем именно в центре".

А чтобы не возникало проблемы, когда одно место бывает занято другой политической силой в тот же день, когда собирались митинговать другие, Федотов предлагает "подавать заявки в электронном виде, чтобы на сайте департамента была открыта и доступна информация, кто и когда подал заявку, а кто первый встал - того и тапки".

Также Федотов призвал не забывать про Гайд-парки, куда подавать уведомления заблаговременно вообще не требуется.