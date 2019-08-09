В МВД запросили у СМИ видеозаписи с митингов против храма в Екатеринбурге

09.08.19 12:44

© РИА Новости. Павел Лисицын

8 августа. Interfax-Russia.ru - Полиция расследует как минимум два уголовных дела по фактам хулиганства на майских акциях протеста против строительства храма в центре Екатеринбурга, следует из запросов следователей, поступивших в адрес агентства "Интерфакс-Урал".

В частности, поступили два запроса от отдела по расследованию тяжких преступлений, совершенных организованными группами, следственной части главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области.

В них, в частности, говорится, что в производстве отдела находятся уголовные дела, возбужденные по п."а" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) в отношении неустановленных лиц.

"Прошу вас предоставить сведения о том, имеются ли в вашем распоряжении видеозаписи и фотографии, запечатлевшие события, происходящие в сквере", - говорится в документе. Речь идет о событиях в ночь на 14 и в ночь на 15 мая.

Представители ряда СМИ Екатеринбурга сообщили агентству "Интерфакс-Урал", что также получали подобные запросы.

Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. Было задержано около ста человек. Более 30 подверглись административному аресту.

Позже власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма. Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.