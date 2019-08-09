Улицы Калининграда подтопило из-за ливня

09.08.19 12:53

Фото из соцсетей

9 августа. Interfax-Russia.ru - Коммунальные службы устраняют подтопления ряда улиц в Калининграде, вызванные сильными дождями, сообщили "Интерфаксу" в мэрии в пятницу.

"Дежурная служба МУБ "Гидротехник", которая обслуживает ливневую канализацию, устраняет подтопления в оперативном режиме несколькими бригадами. Ситуация находится под контролем", - отметил собеседник агентства.

Как сообщают жители города в соцсетях, дождевая вода затопила Московский проспект, улицы Суворова, Багратиона, Железнодорожную и другие, а также дворы. В результате движение на них частично парализовано и затруднено.

В настоящее время ливень в Калининграде продолжается.