Inkerman в 2019г планирует увеличить производство вина на 10%

09.08.19 12:59

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

9 августа. Interfax-Russia.ru - ООО "Инкерманский завод марочных вин" (Севастополь, один из крупнейших винзаводов Крыма), который входит в группу компаний Inkerman, в текущем году планирует увеличить производство вина на 10% по сравнению с 2018 годом - до 11 млн бутылок, сообщила "Интерфаксу" генеральный директор завода Лариса Шимчук.

"Рост объемов связан с востребованностью на рынке вина торговой марки "Инкерман" и новыми задачами инвестора по развитию виноградарства и виноделия", - сказала руководитель предприятия.

Шимчук сообщила также, что в январе-июне 2019 года Инкерманский завод марочных вин произвел 5 млн бутылок вина, что "на 100% больше, чем за тот же период 2018 года".

Как сообщалось, крымский винодел Валерий Захарьин в апреле 2019 года сконцентрировал 100% Inkerman International AB (Швеция) - головной компании холдинга, в состав которого входят Инкерманский завод марочных вин, хозяйства "Качинский+" и "Агрофирма "Черноморец", обеспечивающие полный цикл производства вина. Сумма сделки не раскрывается.

Как заявлял Захарьин "Интерфаксу", он видит перспективы для наращивания объемов производства: "Потенциал по всей группе, по мощностям производства - 50-70 млн бутылок в год. Пять лет назад реконструировали и построили новейший завод. Плюс есть сырьевая база, дающая более 20 тыс. тонн винограда в год".

Inkerman International - международный винодельческий холдинг, образованный в 2011 году, со штаб-квартирой в Стокгольме. Инкерманский завод марочных вин основан в 1961 году. Виноградники холдинга общей площадью 3 тыс. га расположены на западном побережье Крыма, в долинах рек Кача, Бельбек и Булганак.