До 50 тыс. руб. выплатят жителям за ущерб от взрывов на арсенале в Ачинске

09.08.19 13:03

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

9 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Красноярского края утвердили размер и порядок выплат компенсаций жителям Ачинского района за ущерб от взрывов на арсенале, сообщил журналистам председатель краевого правительства Юрий Лапшин в пятницу.

"Уже приняты решения и начались выплаты до 10 тыс. рублей на одного человека, тем кто попал в трудную жизненную ситуацию. По-моему, 26 человек такие выплаты уже получили, по 100 жителям такие документы уже оформлены, и эта работа продолжается. Кроме того, принято решение, что до 50 тыс. рублей в случае утраты либо существенного повреждения имущества тоже людям будет выплачиваться из резервного фонда Красноярского края", - сказал Лапшин.

Он отметил, что во время ЧП на складе боеприпасов в Ачинском районе пострадала средняя школа, детский сад, три фельдшерско-акушерских пункта.

"Пострадал ряд социальных объектов - это средняя школа, детский сад в Каменке, три фельдшерско-акушерских пункта. Оценка ущерба и работы по восстановлению объектов уже начаты", - сказал Лапшин.

По его словам восстановить и запустить образовательные учреждения планируется к началу учебного года.

5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка Ачинского района на западе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, потом последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинск был введен режим ЧС, который уже отменили.

В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек, четверо остаются в больнице.