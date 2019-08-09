Комиссию для противодействия внешнему вмешательству создадут в Госдуме

09.08.19 13:08

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

9 августа. Interfax-Russia.ru - Госдума создаст комиссию по выработке мер противодействия вмешательству извне в дела России, может быть рассмотрен вопрос прекращения работы в РФ иностранных СМИ, ведущих подобную деятельность, заявил вице-спикер палаты, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Мне сложно пока сказать о том, как это может быть определено в законодательстве. Для этого, я думаю, мы сформируем ту комиссию, которая такие предложения с экспертами, специалистами разных ведомств подготовит", - сказал Неверов журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о целесообразности принятия дополнительных мер для предотвращения внешнего вмешательства.

По его мнению, свои предложения могут высказать представители МИД РФ, правоохранительных органов.

"Если сегодня есть СМИ, которые занимаются разного рода публикациями, которые воздействуют на наши внутренние дела или пытаются воздействовать, подстрекать на выбор неправомерных действий со стороны тех, кто их проводит, то конечно, это могут быть вопросы прекращения их действия в нашей стране", - сказал Неверов.