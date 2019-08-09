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09.08.19 13:08
Комиссию для противодействия внешнему вмешательству создадут в Госдуме
"Мне сложно пока сказать о том, как это может быть определено в законодательстве. Для этого, я думаю, мы сформируем ту комиссию, которая такие предложения с экспертами, специалистами разных ведомств подготовит", - сказал Неверов журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о целесообразности принятия дополнительных мер для предотвращения внешнего вмешательства.
По его мнению, свои предложения могут высказать представители МИД РФ, правоохранительных органов.
"Если сегодня есть СМИ, которые занимаются разного рода публикациями, которые воздействуют на наши внутренние дела или пытаются воздействовать, подстрекать на выбор неправомерных действий со стороны тех, кто их проводит, то конечно, это могут быть вопросы прекращения их действия в нашей стране", - сказал Неверов.
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