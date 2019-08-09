Власти Северодвинска: радиационный фон в районе взрыва на полигоне в норме

09.08.19 13:15

© РИА Новости. Максим Богодвид

9 августа. Interfax-Russia.ru - Уровень радиации в районе взрыва на полигоне в Архангельской области в норме, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Ненокском территориальном отделе администрации Северодвинска.

"Обстановка спокойная. Эвакуация населения не проводилась. Радиационный фон в норме", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что рекомендации населению в связи с ЧП не давались.

Минобороны РФ сообщило накануне, что два человека погибли, шесть ранены в результате взрыва реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области. "Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме", - сообщили в военном ведомстве.

Источники сообщили "Интерфаксу", что инцидент произошел в Ненокском административном округе, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России (поселок Сопка). Ненокса - село в 40 км от Северодвинска.

Газета "Ведомости", ссылаясь на источник в оборонной промышленности, сообщила накануне, что взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.

Район Двинского залива Белого моря, вблизи которого в четверг произошел взрыв на военном полигоне, закрывается для свободного плавания на месяц, сообщил "Интерфаксу" накануне заместитель капитана морского порта "Архангельск" Сергей Козуб.

Газета "Коммерсант", ссылаясь на военного моряка, сообщила в пятницу, что закрытие акватории может быть связано с разрушением в ходе ЧП ракеты, в результате чего топливо - несимметричный диметилгидразин (гептил) - соединилось с окислителем, и произошел взрыв.

"Случаи падения ракет в море фиксировались и ранее, и каждый раз налагались ограничения на судоходство в районе аварии на достаточное продолжительное время. А через три-четыре недели гептил растворяется в воде до безопасной концентрации, и необходимость в ограничениях отпадает сама собой", - сообщила газета "Коммерсант".

Пресс-служба администрации Северодвинска в четверг сообщала, что с 11.50 до 12.20 мск 8 августа в городе было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. Установленная норма аварийного реагирования - от 0,6 микрозивертов".

В четверг вечером губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил "Интерфаксу", что в регионе не зафиксировано превышения уровня радиационного фона после взрыва на военном полигоне.

"Замеры параметров окружающей среды подтверждают фоновый режим. Никаких отклонений нет. Это подтверждено всеми службами, всеми системами контроля", - сказал он.