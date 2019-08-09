Инфляция в Крыму с начала года составила 3,2%

09.08.19 13:17

© РИА Новости. Антон Денисов

9 августа. Interfax-Russia.ru - Потребительские цены в республике Крым в июле текущего года выросли на 0,5% по сравнению с июнем, с начала 2019 года - на 3,2%, говорится в материалах Крымстата.

При этом цены на продовольственные товары в прошлом месяце не изменились (с начала года - выросли на 3,2%), на непродовольственные товары - увеличились на 0,1% (рост на 0,9;), услуги подорожали на 2% (рост на 6,6%).

В городе федерального значения Севастополь инфляция в июле составила 0,3%, с начала года - 2,4%.

По данным Крымстата, цены на продтовары в Севастополе выросли в июле на 0,3% (с начала года - рост на 2,3%), на непродовольственные товары - на 0,1% (рост на 1%), услуги подорожали на 0,8% (рост на 5,1%).