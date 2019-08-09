Мэры Тулуна и Братска пошли на выборы самовыдвиженцами

09.08.19 13:23

© РИА Новости. Варвара Гертье

9 августа. Interfax-Russia.ru - В Иркутской области завершена регистрация кандидатов на муниципальных выборах. В единый день голосования 8 сентября в регионе будут избирать мэров трех крупных городов и депутатов думы Иркутска, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

По данным избиркома, в депутаты думы Иркутска, из числа которых избирается мэр города, зарегистрировано 255 из 393 выдвинутых кандидатов, в том числе 72 из 188 самовыдвиженцев.

Зарегистрированы все кандидаты от "Справедливой России" (32 человека), ЛДПР и "Гражданской Платформы" (по 33 человека), КПРФ и "Единой России" (по 35 человек), а также 15 из 18 кандидатов от "Коммунистической Партии Социальной Справедливости".

Действующий мэр Иркутска Дмитрий Бердников зарегистрирован как кандидат от "Единой России" по одномандатному округу N16.

Согласно уставу Иркутска, срок полномочий мэра истекает в марте 2020 года. Если Бердников победит на выборах и станет депутатом, ему придется досрочно сложить полномочия. Тогда новый состав думы выберет нового мэра.

Кроме того, по данным избиркома, шесть кандидатов из десяти выдвинувшихся зарегистрированы на выборах мэра города Тулуна, который этим летом пережил два масштабных наводнения. На пост баллотируются четыре самовыдвиженца, в том числе действующий мэр Юрий Карих, а также представители КПРФ и ЛДПР. "Единая Россия" своего кандидата в Тулуне не выдвигает.

За пост мэра второго по величине города Иркутской области - Братска - будут бороться семь кандидатов из 14 выдвинувшихся.

Действующий мэр Сергей Серебренников зарегистрирован в порядке самовыдвижения. Конкуренцию ему составят еще два самовыдвиженца и четыре партийных кандидатов - от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" и "Гражданской Платформы", в том числе депутат Законодательного собрания региона Светлана Петрук и известный бобслеист Александр Зубков. "Единая Россия" в Братске никого не выдвинула.

Избирком Братска регистрировал кандидата от "Патриотов России" Сергея Серебренникова - полного тезку действующего мэра, но он был снят с выборов по решению суда по иску кандидата от "Гражданской Платформы".

В городе Саянске на пост мэра зарегистрировано четыре из пяти кандидатов, все партийцы. Действующий мэр Олег Боровский выдвигается от КПРФ, с ним будут конкурировать представители ЛДПР, "Справедливой России" и "Гражданской платформы". "Единая Россия" также никого не выдвигала.

Всего в единый день голосования в Иркутской области назначено 70 муниципальных избирательных кампаний, в том числе выборы мэров и дум в семи городах и 20 районах.

Выборы мэров и дум назначены в городах Братск и Тулун, Катангском, Казачинско-Ленском, Киренском, Усть-Удинском районах, а также во всех шести районах Усть-Ордынского бурятского округа - Аларском, Баяндаевском, Боханском, Нукутском, Осинском и Эхирит-Булагатском.

Выборы только мэров должны состояться в городе Саянске и двух районах: Усть-Илимском и Шелеховском.

Новые составы дум будут избраны в городах Иркутск, Усть-Илимск, Свирск, Зима и в восьми районах: Иркутском, Братском, Ольхонском, Слюдянском, Черемховском, Зиминском, Куйтунском и Жигаловском. Причем в Жигаловском районе назначены досрочные выборы в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов.