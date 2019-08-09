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09.08.19 13:25

Минсельхоз: урожайность зерна в РФ выше прошлогодней

© РИА Новости. Павел Лисицын
9 августа. Interfax-Russia.ru - Урожайность зерна в России, которая с начала уборки отставала от прошлогодней, по данным на 8 августа, превысила показатели 2018 года.

Как сообщает Минсельхоз, урожайность зерна составила 34 ц/га против 33,2 ц/га на аналогичную дату прошлого года, в том числе пшеницы - 36,1 ц/га против 35,7 ц/га соответственно.

В целом зерновые убраны с 17,8 млн га, что составляет 38% к посевной площади (в 2018 году - с 17,5 млн га), намолочено 60,5 млн тонн зерна (58,1 млн тонн за соответствующий период прошлого года).

Пшеница обмолочена с 13,8 млн га (49,1% к посевной площади, с 13,2 млн га в 2018 году). Собрано 49,8 млн тонн против 47,1 млн тонн годом ранее.

Ячмень убран с 29,9% посевной площади, намолочено 8,4 млн тонн (7 млн тонн в 2018 году) при урожайности 31,8 ц/га (27,6 ц/га). Рапс обмолочен с 11,6% посевной площади, намолочено 425,1 тыс. тонн (331,5 тыс. тонн), урожайность составила 23,5 ц/га (20,1 ц/га).

Сахарная свекла выкопана с 11,9 тыс. га, что составляет 1% к посадочной площади. Накопано 513,5 тыс. тонн (98,6 тыс. тонн) при урожайности 431,5 ц/га (318,1 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 4,5 тыс. га (8,9% к посевной площади, с 7 тыс. га в прошлом году).

Сельхозпредприятия и фермеры убрали картофель с 15,1 тыс. га, что составляет 5% к посадочной площади. Накопано 391,8 тыс. тонн (325,2 тыс. тонн) при урожайности 259,1 ц/га (239 ц/га). Овощи убраны с 34,5 тыс. га (18,8%), собрано 421,4 тыс. тонн (410,5 тыс. тонн), урожайность составила 122 ц/га (129,2 ц/га).

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