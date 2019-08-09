В ДТП с автобусом под Новороссийском пострадали 13 жителей Подмосковья

09.08.19 13:31

© РИА Новости. Павел Лисицын

9 августа. Interfax-Russia.ru - В ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском получили травмы 13 жителей Подмосковья, в том числе пять детей, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Среди пострадавших 13 человек, зарегистрированных в Московской области, из них пять детей", - говорится в сообщении подмосковного главка.

По данным ведомства, 9 человек, из них трое детей, находятся на стационарном лечении в ГБ №1 Новороссийска, еще двое взрослых госпитализированы в Краснодарскую клиническую больницу.

Вечером 7 августа на 16 км автодороги Новороссийск - Керчь произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и экскурсионного автобуса Hyundai, после чего обе машины упали с обрыва. В результате ДТП погибли женщина и двое детей, которые находились в автомобиле Volkswagen. По последним данным, в больнице находятся 44 пострадавших, из них пятеро - в тяжелом состоянии.