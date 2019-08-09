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09.08.19 13:31
В ДТП с автобусом под Новороссийском пострадали 13 жителей Подмосковья
"Среди пострадавших 13 человек, зарегистрированных в Московской области, из них пять детей", - говорится в сообщении подмосковного главка.
По данным ведомства, 9 человек, из них трое детей, находятся на стационарном лечении в ГБ №1 Новороссийска, еще двое взрослых госпитализированы в Краснодарскую клиническую больницу.
Вечером 7 августа на 16 км автодороги Новороссийск - Керчь произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и экскурсионного автобуса Hyundai, после чего обе машины упали с обрыва. В результате ДТП погибли женщина и двое детей, которые находились в автомобиле Volkswagen. По последним данным, в больнице находятся 44 пострадавших, из них пятеро - в тяжелом состоянии.
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