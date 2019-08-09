Рязанская в этом году область увеличит строительство жилья на 2,6%

09.08.19 13:41

© РИА Новости. Виталий Тимкив

9 августа. Interfax-Russia.ru - Темпы жилищного строительства в Рязанской области в 2019 году будут увеличены, сообщил губернатор региона Николай Любимов в ходе торжественного заседания, посвященного Дню строителя.

По его словам, работа в этом направлении ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Нам предстоит обеспечить хорошие темпы жилищного строительства в условиях внедрения новых подходов к его организации. В 2018 году было введено в эксплуатацию свыше 770 тыс. кв. метров жилья, рост составил более 9% к уровню 2017 года. В этом году мы планируем построить еще больше - 790 тыс. кв. метров, то есть, больше на 2,6% - и сделать жилье более доступным для населения, обеспечив его высокое качество", - подчеркнул губернатор.

Говоря о развитии социальной инфраструктуры, Любимов отметил, что сегодня в регионе ведется строительство 65-ти социальных объектов, больше половины из них будут введены в эксплуатацию уже в этом году. В их числе - важнейший для Рязанской области объект - Больница скорой медицинской помощи.

Также продолжается активная работа по расширению сети ФАПов, ФОКов, строятся новые школы и детские сады. Только в 2019 году в рамках нацпроекта "Демография" будут построены 8 яслей на 530 мест: это семь пристроек к действующим детским садам и новое здание в селе Дядьково Рязанского района.