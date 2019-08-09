Аксенов анонсировал проект аэроэкспресса из Симферополя до всех курортов

09.08.19 13:43

© РИА Новости. Григорий Сысоев

9 августа. Interfax-Russia.ru - Рабочая группа сформирует предложения для реализации проекта железнодорожного аэроэкспресса из Симферополя во все курортные города Крыма, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.

"Мы обсудили ряд вопросов, связанных с тем, чтобы, по аналогии с Москвой, разработать предложения по реализации программы железнодорожного экспресса из аэропорта Симферополя по всем туристическим направлениям. Проработали совместно и договорились, что формируем рабочую группу", - сказал Аксенов на совещании, которое проводит вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Голодец подчеркнула важность развития в Крыму "инфраструктуры, прежде всего, магистральной, которая обеспечивает доступность курортов Крыма".

Как напомнила вице-премьер, больше 4 млн туристов посетили Крым с начала года, что на 11% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Из них 58% приехали на полуостров по Крымскому мосту.

Курортный сезон 2018 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 6,8 млн человек, что на 26% больше уровня 2017 года.