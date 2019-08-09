|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
09.08.19 13:43
Аксенов анонсировал проект аэроэкспресса из Симферополя до всех курортов
"Мы обсудили ряд вопросов, связанных с тем, чтобы, по аналогии с Москвой, разработать предложения по реализации программы железнодорожного экспресса из аэропорта Симферополя по всем туристическим направлениям. Проработали совместно и договорились, что формируем рабочую группу", - сказал Аксенов на совещании, которое проводит вице-премьер РФ Ольга Голодец.
Голодец подчеркнула важность развития в Крыму "инфраструктуры, прежде всего, магистральной, которая обеспечивает доступность курортов Крыма".
Как напомнила вице-премьер, больше 4 млн туристов посетили Крым с начала года, что на 11% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Из них 58% приехали на полуостров по Крымскому мосту.
Курортный сезон 2018 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 6,8 млн человек, что на 26% больше уровня 2017 года.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket