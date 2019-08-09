Мэр Туапсе подозревается в превышении полномочий и служебном подлоге

09.08.19 15:04

© РИА Новости. Сергей Пятаков

9 августа. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в отношении главы Туапсе Владимира Зверева, которого подозревают по двум составам должностных преступлений, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Зверев подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 и 2 ст. 292 УК РФ). Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказал источник.

По предварительным данным, в мае 2019 года Зверев своим постановлением выделил в аренду на 49 лет земельный участок в Туапсе местному бизнесмену, существенно занизив, как полагает следствие, сумму платежей. С учетом срока аренды, ущерб бюджету муниципального образования оценивается в сумму свыше 23 млн рублей.

"В дальнейшем, возможно, опасаясь негативных правовых последствий, мэр поручил подчиненным подготовить и зарегистрировать задним числом постановление, отменяющее ранее принятое решение о выделении земли", - сказал источник.

В пресс-службе следственного управления СКР по краю подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении чиновника.

"Руководителем следственного управления СКР по Краснодарскому краю Вадимом Бугаенко возбуждено уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения Туапсинского района о превышении им должностных полномочий и служебном подлоге (ч.2 ст.286, ч.2 ст.292, ч.1 ст.292 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в постановление главы Туапсе, которое предоставляло право местному бизнесмену на заключение договора аренды, были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, отметили в пресс-службе управления.

Владимир Зверев был избран главой Туапсе в феврале 2018 года депутатами городского совета. Он также возглавлял город с 2008 по 2009 год.