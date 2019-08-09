Первый вертолет санитарной авиации начал работу в Северной Осетии

09.08.19 13:52

© РИА Новости. Александр Полегенько

9 августа. Interfax-Russia.ru - Санитарная авиация появилась в Северной Осетии, первыми вертолет эвакуировал пострадавших в ДТП мать и двоих детей, сообщил глава республики Вячеслав Битаров в своем аккаунте в Instagram в пятницу.

"Теперь у нас есть санитарная авиация. Первый медицинский вертолет уже прибыл в Северную Осетию и сразу приступил к транспортировке пациентов. Доставил мать с двумя детьми с приграничной территории Грузии и России во владикавказские больницы", - написал Битаров.

Он пояснил, что в ДТП попали туристы из Пермского края, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

О необходимости создания санавиации в республике Битаров заявил в конце 2018 года. В частности, он объяснил это тем, что санитарный вертолет поможет транспортировать тяжелобольных из самых отдаленных сел и районов Северной Осетии в так называемый "золотой час".