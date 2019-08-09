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09.08.19 14:01
Власти Тувы частично компенсируют ипотеку выпускникам с красными дипломами
"Субсидия предоставляется за счет средств республиканского бюджета. Максимальный размер выплаты - не более 500 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе правительства региона.
Программа поддержки выпускников вузов, закончивших университет с красным дипломом, работает в республике с 2013 года. Всего с 2013 по 2017 год субсидии на компенсацию затрат по ипотечным кредитам на приобретение и строительство жилья получили 66 молодых специалистов: в 2013 - 8 человек, в 2014 году - 11 человек, в 2015 - 10 человек, в 2016 году - 21 человек, в 2017 году - 16 человека.
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