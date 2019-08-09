Непригодные боеприпасы с полигона Ачинска утилизируют, пригодные - распределят по складам

9 августа. Interfax-Russia.ru - Боеприпасы, которые будут признаны пригодными после пожара на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, будут перевезены на другие склады, остальные боеприпасы утилизируют, сказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
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"Все пригодные боеприпасы будут увозиться на другие склады. Те, которые не пригодны, будут утилизироваться", - сказал Булгаков в пятницу на совместном общественном приеме Минобороны, МЧС, муниципальных властей с военнослужащими военного городка и жителями села Каменка.
Булгаков также сообщил, что общежитие военного городка в селе Каменка будет расселено в кратчайшие сроки. "Мы приняли решение, что люди, которые живут в общежитии (военного городка), будут оперативно переселены в другие жилые дома. Уже готовы 22 свободные квартиры", - сказал Булгаков.
Кроме того, военнослужащие займутся рекультивацией территории арсенал, где произошел пожар.
"Территорию, где были склады, рекультивируют", - сказал Булгаков.
Ранее в Минобороны РФ обещали провести работы по остеклению жилых домов и социальных объектов Каменки силами специально-созданных ремонтных бригад.
"В состав бригад входят необходимые специалисты плотники, монтажники, электрики и необходимая коммунальная техника. Ремонтные бригады обеспечены необходимым количеством строительных материалов и оконного стекла для проведения работ по остеклению и восстановлению оконных рам в домах, которые получили повреждения", - пояснили в Минобороны, уточнив, что в первую очередь ремонтные бригады ведут остекление и восстановление оконных конструкций жилых домов.
Возгорание произошло 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Пожар был потушен 6 августа. В настоящее время на территории военного городка и поселка Каменка, который ближе всего из населенных пунктов располагается к складу, идут ремонтно-восстановительные работы.