Непригодные боеприпасы с полигона Ачинска утилизируют, пригодные - распределят по складам

09.08.19 14:27

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9 августа. Interfax-Russia.ru - Боеприпасы, которые будут признаны пригодными после пожара на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, будут перевезены на другие склады, остальные боеприпасы утилизируют, сказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Все пригодные боеприпасы будут увозиться на другие склады. Те, которые не пригодны, будут утилизироваться", - сказал Булгаков в пятницу на совместном общественном приеме Минобороны, МЧС, муниципальных властей с военнослужащими военного городка и жителями села Каменка.

Булгаков также сообщил, что общежитие военного городка в селе Каменка будет расселено в кратчайшие сроки. "Мы приняли решение, что люди, которые живут в общежитии (военного городка), будут оперативно переселены в другие жилые дома. Уже готовы 22 свободные квартиры", - сказал Булгаков.

Кроме того, военнослужащие займутся рекультивацией территории арсенал, где произошел пожар.

"Территорию, где были склады, рекультивируют", - сказал Булгаков.

Ранее в Минобороны РФ обещали провести работы по остеклению жилых домов и социальных объектов Каменки силами специально-созданных ремонтных бригад.

"В состав бригад входят необходимые специалисты плотники, монтажники, электрики и необходимая коммунальная техника. Ремонтные бригады обеспечены необходимым количеством строительных материалов и оконного стекла для проведения работ по остеклению и восстановлению оконных рам в домах, которые получили повреждения", - пояснили в Минобороны, уточнив, что в первую очередь ремонтные бригады ведут остекление и восстановление оконных конструкций жилых домов.

Возгорание произошло 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Пожар был потушен 6 августа. В настоящее время на территории военного городка и поселка Каменка, который ближе всего из населенных пунктов располагается к складу, идут ремонтно-восстановительные работы.