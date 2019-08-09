Пилотный проект по раздельному сбору мусора запускают в Заполярье

09.08.19 14:32

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

9 августа. Interfax-Russia.ru - В городе-спутнике Кольской АЭС Полярные Зори в Мурманской области запускают пилотный проект по раздельному сбору мусора, сообщила пресс-служба единого оператора региона по обращению с ТКО АО "Управление отходами".

Контейнеры для раздельного сбора стекла, пластика и бумаги с 12 августа будут расположены на площадке, которая охватывает три улицы. Кроме того, емкости для раздельного сбора мусора уже появились в городском парке, у гостиницы "Нивские берега", а также на территории ООО "Кольская АЭС-Авто". Если эксперимент окажется успешным, то этот опыт будет распространен на другие районы Полярных Зорь.

"На первом этапе необходимо понять, насколько горожане готовы к введению принципа раздельного сбора", - отмечают в мурманском филиале "Управления отходами".

Собранные полезные фракции затем будут направлены из Полярных Зорь на переработку в экотехнопарк в Междуречье, который был построен по договору концессии между "Управлением отходами" и правительством Мурманской области.

Как сообщалось, в Междуречье идут испытания экспериментального котла на RDF-топливе (Refuse Derived Fuel). В перспективе "Управление отходами" планирует построить в районе Мончегорска установку по производству RDF-топлива.

Экотехнопарк в северной технологической зоне Мурманской области в Междуречье стоимостью 1,8 млрд рублей был запущен в конце 2018 года. Он включает в себя мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 180 тыс. тонн в год, полигон ТКО мощностью не менее 250 тыс.тонн в год и вспомогательные объекты.

Поступающий в Междуречье мусор делится на семь видов: бумага, картон, текстиль, пластик, ПЭТ, стекло и металл. Около 15% мусора будет поступать на переработку и 85% - на захоронение. По итогам января-июля 2019 года на переработку направлено порядка 23% мусора.

Согласно данным Минприроды Мурманской области, ежегодно в регионе образуется около 314 тыс. тонн ТКО.