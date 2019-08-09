В Алтайском крае предложили ввести контроль за ввозом и применением агрохимии

09.08.19 14:37

© РИА Новости. Александр Кряжев

9 августа. Interfax-Russia.ru - Фермеры и власти Алтайского края предлагают ввести контроль за ввозом в РФ и применением агрохимии, чтобы исключить использование некачественных препаратов.

"Нужно контролировать ввоз химических препаратов для сельского хозяйства. Отсутствие денег толкает небольшие хозяйства покупать дешевые и некачественные средства защиты", - сообщил глава крупного фермерского хозяйства в Косихинском районе края Анатолий Иванов журналистам в пятницу.

Иванов считает, что гибель пчел в нескольких районах края произошла именно из-за непроверенной агрохимии.

"У меня тоже рядом с полями стоят ульи, но ни одна пчелка не погибла", - констатировал глава хозяйства.

Ввод контроля за агропрепаратами считает необходимым и зампред правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

"Мы поддерживаем, что Россельхознадзор должен контролировать использование химзащиты, гербицидов. Препараты такого класса опасности должны проверять и контролировать соответствующие службы. А сейчас все пустили на самотек. И поэтому не только у нас, а по всей стране так колыхнуло (речь о гибели пчел - ИФ)", - сказал Лукьянов журналистам.

Как сообщалось, в этом году массовая гибель пчел была зафиксирована в центральной части и на юге России, в Удмуртии, республике Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане.

В конце июля Минсельхоз РФ сообщил, что в 25 регионах погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества в РФ.

По данным врио директора Федерального научного центра пчеловодства Анны Брандорф, эта цифра значительно выше и составляет около 80 тыс. пчелиных семей, ущерб пчеловодов превысил 2 млрд рублей.

Россельхознадзор связывает гибель пчел с отравлением их средствами защиты растений.